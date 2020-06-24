В Израиле новая вспышка коронавируса. Количество зараженных выражается в трехзначных числах

Власти вынуждены возвращать ограничения.

За три последних дня количество новых случаев сперва перевалило за 300, а затем и за 400 человек. По сравнению с другими странами ситуация не выглядит угрожающей, но, если учесть, что ограничения в Израиле начали снимать еще в апреле и долгое время случаи заражений и смертей были единичными, тенденция не самая радужная. Главными источниками снова стали общины, прежде всего религиозные. Некоторые ортодоксальные кварталы городов уже закрыты на карантин, но кроме того, возникновение новых случаев отмечено и в школах.

Возможно, это стало следствием того, что люди начали пренебрегать элементарными правилами и утратили осторожность. В Тель-Авиве даже устроили церемонию прощания с коронавирусом. Сотни людей, собравшись вместе, сорвали маски. В правительстве пока решили закрывать не все школы, а только те, где зафиксированы новые случаи.



Вторая волна коронавиурса начала набирать силу с начала июня. Всего в стране выявлено более 20 тысяч инфицированных .