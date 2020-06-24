В эти минуты в Москве начинается военный парад на Красной площади, который посвящен 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Он должен был состояться 9-го мая, но был отложен из-за распространения коронавируса.

Власти утверждают, что приняты все необходимые санитарные меры. Несмотря на то, что мэрия Москвы призвала жителей Москвы смотреть парад по телевидению, многие решили приехать в центр.

За несколько минут до начала парада на трибуны прошел Владимир Путин вместе с гостями. Президент вместе с лидерами ряда государств сидит на трибуне вместе с ветеранами, никакой дистанции между ними нет, на трибуне заняты все кресла.

Военные парады сегодня проходят в десятках российских городов. В некоторых из них – без зрителей.