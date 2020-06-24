Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила информацию о том, что Россия и США ведут переговоры об обмене американца Пола Уилана. Ранее иностранца осудили по обвинению в шпионаже.

Омбудсмен Татьяна Москвалькова объявила, что вопрос о возвращении россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко сейчас обсуждают с американцами, но подробностей не рассказала, поскольку это конфиденциальная информация. Она подчеркнула, что переговоры всё еще идут, и родственники одного из заключённых также просили её не распространяться об этом.



Минувшей ночью адвокат Бута и Ярошенко Алексей Тарасов также подтвердил агентству РИА «Новости» информацию о переговорах. По отметил, там намечаются «определённые подвижки», но добавил, что громких заявлений для прессы пока делать не будет.

На прошлой неделе и источник агентства «Интерфакс» рассказывал, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность обмена заключёнными. По его данным, наиболее вероятный сценарий подразумевает помилование заключенных президентом Трампом.

Двое россиян были осуждены в США еще в 2011-ом году. Бута приговорили к двадцати пяти годам под стражей по обвинению в подготовке продажи оружия колумбийской радикальной группировке, а Ярошенко получил двадцать лет за попытку доставить в штаты крупную партию наркотиков.

Предполагается, что осужденных обменяют на американца Пола Уилана, которого в Москве приговорили к шестнадцати годам по статье о шпионаже. В его семье вчера сказали, что ничего о переговорах не знают.

Ранее посол США в России Джон Салливан говорил, что приговор Полу Уилану станет преградой в отношениях между двумя странами. Заместитель главы российского МИДа Сергея Рябков в свою очередь ответил, что их уже невозможно сделать хуже.