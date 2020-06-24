Один из самых крупных групповых судебных исков был подан против британской компании EasyJet

В мае этого года сайт британского авиаперевозчика атаковали хакеры. Их добычей стали персональные данные 9 миллионов пассажиров. Это сведения о поездках и электронные адреса. Кроме того, у преступников оказалась информация о более чем 2 миллионов кредитных карт клиентов. Газета Файненшиал Таймс сообщает, что в суд обратились более 10 тысяч человек из 50 стран и это одна их самых крупных групповых жалоб в истории Британской юриспруденции. В авиакомпании заявили, что о подаче иска знают, намекнув, что это намеренная работа юридических фирм, которые специализируются именно на таком бизнесе. В Изи Джет отметили, что наличие рекламы подобных услуг не означает, что у тех, кто их предлагает, есть основания для серьезных претензий.

Это не единственный скандал, в который оказалась вовлечена авиакомпания. В Италии от нее требуют извинений за то, что в путеводителе Изи Джет было написано, что в провинции Калабриа мало туристов из-за мафиозной деятельности и землетрясения.