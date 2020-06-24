Мадуро отменил военные парады, которые были запланированы сегодня и 5 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил военные парады, которые были запланированы на сегодня и 5 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации. Он сказал, что мероприятия переносятся на более поздний срок.

24 июня Венесуэла отмечает День победы в битве при Карабобо, а 5 июля – День независимости.