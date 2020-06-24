В США с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на выдачу определенных категорий рабочих виз

Его ввели для сохранения рабочих мест за американцами на фоне эпидемии коронавируса, объявил президент Дональд Трамп, подписывая указ.

С 24 июня и до конца США приостанавливают выдачу виз категории H-1B для тех, кто работает в специализированных областях, таких как технологический сектор, и большинство виз H-2B для несельскохозяйственных сезонных работников. также ограничиваются и другие программы: культурный обмен по визам J-1; визы для супругов владельцев H-1B и H-2B; и L визы для компаний, перемещающих сотрудников из других стран в США.

О подписании указа президент Дональд Трамп объявил в понедельник. В белом доме заявляют, что иммиграционные ограничения является частью многогранной стратегии, направленной на то, чтобы не дать потенциальным иммигрантам и иностранным рабочим конкурировать с американцами на рынке труда. «Президент Трамп стремится вернуть американцев к работе как можно быстрее после того, как мы пострадали от удара по нашей экономике», — заявил высокопоставленный чиновник Белого Дома.

Против указа Трампа выступили все крупнейшие американские технологические компании — Гугл, Амазон, Эппл, Твиттер, заявив, что такие меры сделают их менее конкурентоспособными.

Также Дональд Трамп в понедельник продлил иммиграционные ограничения, введенные им в апреле — они касались небольшой группы соискателей Грин-карт через членов семей или потенциальных работодателей.