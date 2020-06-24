США с этого дня ограничивает выдачу ряда рабочих виз

Решение Дональда Трампа уже раскритиковали крупные IT-компании.

Выдача виз в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, угрожает занятости американских рабочих. С иностранными специалистами зачастую приезжают жены и дети, которые создают избыточную конкуренцию на рынке труда. Обладателям виз нечего бояться. Но разрешения на работу не смогут получить, в том числе ученые и квалифицированные сотрудники IT-гигантов из Кремниевой долины.

В Microsoft заметили, что иммигранты играют жизненную важную роль в компании и поддерживают критически важную инфраструктуру страны. Представитель Amazon прогнозирует потерю глобальной конкурентоспособности США из-за запрета на въезд в страну специалистов. В Facebook считают, что ограничения иммиграции лишь усложнит восстановление экономики.

Уровень безработицы в США на фоне пандемии резко вырос, побив рекорд, установленный еще в годы Великой депрессии.