Президент Владимир Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц. О них он объявил в ходе своего телеобращения.

Ставка НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год с января 2021-го составит теперь не 13, а 15% — это одно из главных нововведений, о котором сказал глава государства. По словам Путина, повышенным налогом будет облагаться именно та часть, которая превышает 5 млн. Президент утверждает: дополнительные поступления в бюджет пойдут на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Другие налоговые изменения: налог на прибыль компаний из отрасли информационных технологий будет снижен с 20% до 3%, а ставка налогового взноса будет бессрочно уменьшена почти в два раза.

Путин также объявил об очередной выплате пособий по уходу за ребенком. Теперь они распространяются на всех детей до 16 лет: в июле президент пообещал выплатить на каждого из них по 10 тысяч рублей. Кроме того, льготную ипотеку по ставке 6,5% распространят на новое жилье стоимостью не до 3 млн рублей, как раньше, а до 6 млн. А в столичном регионе и в Санкт-Петербурге – до 12 млн. Наконец, Путин решил распространить на все регионы налоговый режим для самозанятых, а сам статус можно будет получить с 16 лет.

Предыдущий раз президент обращался по поводу ситуации в экономике на фоне эпидемии коронавируса полтора месяца назад.