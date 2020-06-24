Сегодня определится последний полуфиналист Кубка России по футболу. Игра в Ярославле между Шинником и Уралом пройдет без зрителей.

Четвертьфинальный матч Шинник –Урал должен был пройти еще в начале марта. Но был перенесен из-за неготовности газона ярославского стадиона. Затем в дело вмешались карантинные ограничения, и игра вновь была отложена.

Как отметили в руководстве ярославского клуба, сегодняшний четвертьфинал из-за пандемии коронавируса пройдет при пустых трибунах. А вот телезрители смогут увидеть игру на канале МАТЧ ТВ, начиная с 17 часов. Добавлю, что победитель матча Шинник-Урал сыграет в полуфинале Кубка против подмосковных Химок. Вторую путевку в финал турнира разыграют между собой Зенит и московский Спартак. Оба полуфинала запланированы на 19 июля.

Обладатель Кубка России определится в Екатеринбурге 25 июля.