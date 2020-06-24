Высшая школа экономики стала единственным российским вузом в топ-50 рейтинга молодых университетов

ВШЭ заняла 31 место, поднявшись на семь строчек по сравнению с прошлым годом – об этом сообщает пресс-служба вуза. Рейтинг, который составляет британская компания Quacquarelli Symonds, ранжирует высшие учебные заведения мира моложе 50 лет. Список составляется на основе тех же критериев, что и общеинституциональный: академической репутации, соотношении числа преподавателей и студентов, цитируемости научных работников, репутации среди работодателей и доле иностранцев в стенах учебного заведения.