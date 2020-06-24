Президент Венесуэлы отменил военные парады из-за ситуации с коронавирусом

Одно торжественное мероприятие должно было пройти сегодня, другое – в начале июля. В эфире государственного телевидения Николас Мадуро пообещал провести их позже.

Первые случаи заражения в Венесуэле были зафиксированы в середине марта. В тот же день власти ввели режим чрезвычайного положения, а еще спустя несколько суток – карантин на всей территории страны.

По последним данным число заразившихся коронавирусом в Венесуэле превысило 4 тысячи человек. Жертвами эпидемии стали 35 пациентов.