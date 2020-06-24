Z Архив новостей новости
5 5 6 914
07:30, 24 июня 2020

КНДР демонтировала громкоговорители на границе с Южной Кореей

Об этом сообщает агентство «Ренхап». Ранее эти ретрансляторы были установлены в демилитаризованной зоне для пропагандистского вещания. Сегодня же стало известно, что Ким Чен Ын отложил план военных действий против Сеула. Такое решение, как сообщает агентство ЦТАК, было принято на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.
В последнее время отношения между соседними странами резко обострились. КНДР взорвала пункт межкорейской связи неподалеку от границы и пригрозила перебросить войска к демилитаризованной зоне. Эти действия Пхеньян объяснил тем, что Южная Корея продолжила распространять агитационные листовки.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...

5 574 6 45356 19.06
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм…

5 155 6 16755 23.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Андрей Воробьев: Самое главное — что у нас есть президент Андрей Воробьев: Самое главное — что у нас есть президент Гарант развития и реализации тех масштабных проектов, которые видит каждый город Подмосковья…

5 95 6 11432 22.06
Блоги

Дмитрий Медведев: Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса Каковы основные риски, с которыми столкнулся мир и отдельные страны, включая Россию? И какие формы совместной работы в сфере глобальной безопасности необходимы?..

5 132 6 17431 17.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

«Конституция свободных людей» против «путинской Конституции» «Путинские» поправки к Конституции преподносятся государственной пропагандой так, как будто бы им нет и не может быть никакой альтернативы…

5 79 6 12458 20.06
Блоги

Алексей Филатов президент Союза Офицеров Группы «Альфа»

Трамп пытается помочь России с признанием Крыма? Прецедент Косово с точки зрения международного права очень похож на прецедент Крыма. Завершение кейса с отделением косоваров от сербов, будет чётко показывать: так можно. А раз так, то «Крым — наш»…

5 53 6 8577 18.06
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Снесите памятники Ли и Ленину! Самое абсурдное, однако – это то, что 11 скульптур лидеров Конфедерации все еще стоят в самом Капитолии, в самом «сердце» столицы страны, которая победила ту самую Конфедерацию!..

5 59 6 9463 18.06
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика…

5 156 6 25875 22.06
Блоги

Максим Кац Общественный деятель

Бойкотировать или голосовать против поправок в конституцию Вообще на эту тему на каждых выборах среди оппозиции разгорается война, обычно варианта три…

5 79 6 14167 21.06
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Возвращение к нормальной жизни. Очередной этап отмены ограничений Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 г., после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры…

5 54 6 9847 22.06
Блоги

Алексей Мельников публицист

Космические зомби Наша космонавтика – как живой мертвец. Вроде ходит, голову поворачивает, но что-то не то. И запах … Запах гниения, конечно…

5 117 6 22659 17.06
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Еще раз о статье Владимира Путина, анализ и критика Текст, под которым стоит подпись президента – это, конечно, не историческое исследование, это, в первую очередь, официальная мировоззренческая установка, а уже потом – исторический очерк…

5 290 6 58285 21.06
Блоги

«Мы на пороге уничтожения лёгкой атлетики…» Письмо российских легкоатлетов Владимиру Путину…

5 61 6 12690 23.06
Блоги

+ «Цепь солидарности» в Минске «Цепь солидарности» в Минске Глубокой ночью в Минске завершился пикет в поддержку альтернативных кандидатов на выборах президента…

5 143 6 29776 19.06
8читать ;смотреть
Блоги

Марис Риекстиньш посол Латвии в РФ

Жуткая «статистика» В этот день, 80 лет тому назад с введением войск СССР, началась оккупация Латвии. Иной раз меня тут спрашивают— что Вы в Латвии всё время с этим 1940? Один из ответов — чтобы не предать забвению имена жертв…

5 189 6 39614 17.06
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Свидетельство по делу Светланы Прокопьевой За публично сформулированные вопросы о причинах трагедий надо не возбуждать уголовные дела, по которым человек может получить до семи лет лишения свободы, а искать ответы на заданные вопросы…

5 36 6 7819 18.06

Популярное за неделю

Новости

Твиттер пометил сообщение Дональда Трампа как содержащее угрозу людям Американский президент написал, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны», наподобие той, что организовали протестующие в Сиэтле

5 2 6 827
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
К поправкам подтянулись крупные и мелкие гномы России. Известный Гном Гномыч поучаствовал в безобразной по своей фальши, как будто это нарезка из журнала «Работница» советского времени, семейной идиллии Рудковских…

5 90 6 137778 17.06
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3278313
«Процессы флотоводцев»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 7530 21.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Вот за что я Путина люблю Вот за что я Путина люблю А вместе с ним врет руководитель Ростуризма, утверждающая, что правительство не запрещает гражданам России выезжать из страны…

5 141 6 222226 21.06
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал Наповал Лукашенко, Путин, семейство гномиков, Рудковская, Николай 2, восстание монахов, смерть губернаторов…

5 60 6 120965 22.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8591846
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4530251

Сегодня в эфире