КНДР демонтировала громкоговорители на границе с Южной Кореей

Об этом сообщает агентство «Ренхап». Ранее эти ретрансляторы были установлены в демилитаризованной зоне для пропагандистского вещания. Сегодня же стало известно, что Ким Чен Ын отложил план военных действий против Сеула. Такое решение, как сообщает агентство ЦТАК, было принято на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.

В последнее время отношения между соседними странами резко обострились. КНДР взорвала пункт межкорейской связи неподалеку от границы и пригрозила перебросить войска к демилитаризованной зоне. Эти действия Пхеньян объяснил тем, что Южная Корея продолжила распространять агитационные листовки.