США и Франция призвали Минск уважать гражданские права

Париж назвал задержания претендентов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств со стороны Минска, а Вашингтон указал на необходимость обеспечить свободные и справедливые выборы. Соответствующие заявления поступили от внешнеполитических ведомств западных стран.

В Белоруссии в преддверии выборов главы государства проходят акции в поддержку независимых и оппозиционных кандидатов. Против одного из них – экс-главы Белгазпромбанка – возбуждено уголовное дело. На демонстрациях в Минске и других крупных городах на прошедших выходных были задержаны около 270 человек.