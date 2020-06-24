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07:31, 24 июня 2020

США и Франция призвали Минск уважать гражданские права

Париж назвал задержания претендентов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств со стороны Минска, а Вашингтон указал на необходимость обеспечить свободные и справедливые выборы. Соответствующие заявления поступили от внешнеполитических ведомств западных стран.
В Белоруссии в преддверии выборов главы государства проходят акции в поддержку независимых и оппозиционных кандидатов. Против одного из них – экс-главы Белгазпромбанка – возбуждено уголовное дело. На демонстрациях в Минске и других крупных городах на прошедших выходных были задержаны около 270 человек.



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