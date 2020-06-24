На дополнительные меры по поддержке семей с детьми из бюджета выделят более 270 миллиардов рублей

Такие данные приводит министерство труда. Речь идет о выплате 10 тысяч рублей для семей с ребенком до 16 лет. Накануне соответствующий указ подписал Владимир Путин. Как отмечается, семьям, уже получившим ежемесячные выплаты на детей ранее, не потребуется подавать заявление. Те же, кто еще не воспользовался этой возможностью, могут сделать это до начала октября.
2020-06-24T06:35:00+03:00
2020-06-24T06:31:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2665249-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:35, 24 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...