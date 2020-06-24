На дополнительные меры по поддержке семей с детьми из бюджета выделят более 270 миллиардов рублей

Такие данные приводит министерство труда. Речь идет о выплате 10 тысяч рублей для семей с ребенком до 16 лет. Накануне соответствующий указ подписал Владимир Путин. Как отмечается, семьям, уже получившим ежемесячные выплаты на детей ранее, не потребуется подавать заявление. Те же, кто еще не воспользовался этой возможностью, могут сделать это до начала октября.