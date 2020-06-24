Поиск бензола на Международной космической станции возобновят в следующем месяце

Новый газоанализатор доставят на корабле «Прогресс» после того, как прибор, который был на станции, вышел из строя. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

В последний месяц на борту МКС по неизвестным пока причинам повышена концентрация бензола. Для устранения неполадок между российскими и американскими сегментами на этой неделе приостанавливали воздухообмен.

В «Роскосмосе» сообщали, что космонавтам ничто не угрожает.