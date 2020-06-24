В Ставрополе бывший спецназовец получил 13 лет колонии за стрельбу по полицейским

Игоря Крапивина признали виновным в посягательстве на жизнь правоохранителей, угрозе убийством, умышленном повреждении имущества и хулиганстве – пишет газета «Коммерсант».

По версии следствия, осенью 2018 года пьяный мужчина выстрелил из охотничьего ружья по зданию краевого МВД и ушел в парк. В ответ на предложение сдаться, он открыл стрельбу по полицейским и был ранен ответным огнем в ногу. После этого Крапивина задержали.