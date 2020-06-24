Отдыхающих могут освободить от обязанности предоставлять справку на коронавирус при заселении в санаторий

Как рассказала в эфире «Первого канала» глава Ростуризма Зарина Догузова, такое решение обсуждается и может быть принято уже до конца недели. Ее цитирует агентство ТАСС. О необходимости справок ранее говорилось в рекомендациях Роспотребнадзора. Кроме того, для посещения санаториев туристам нужны справка о санэпидокружении и так называемая курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача.
2020-06-24T03:10:13+03:00
2020-06-24T03:10:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 24 июня 2020
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