Власти США могут перебросить часть войск из Германии в другие страны Европы и в Азиатско-Тихоокеанский регион

Слова высокопоставленного представителя американской администрации приводит агентство ТАСС. Чиновник подчеркнул, что пока никакие окончательные решения на этот счет приняты не были.

Ранее Дональд Трамп предупреждал, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тысяч человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. Сейчас, по данным американского лидера, в стране находятся более 50 тысяч военнослужащих.