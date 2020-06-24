В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Как следует из данных оперативного штаба, это наименьшее число умерших с середины апреля. С тех пор количество летальных исходов каждый день не опускалось ниже 20. Статистика смертности людей с коронавирусом пошла на убыль в середине июня. За все время с начала эпидемии в городе умерли 3657 зараженных.

Всего в стране скончались более 8300 пациентов. Общее число инфицированных вплотную приблизилось к 600 тысячам.