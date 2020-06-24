В Москве из-за военного парада перекроют движение в центре и на северо-западе

Об этом сообщает ЦОДД. Подробная схема перекрытий опубликована на сайте «Московский транспорт». Как отмечается, ограничения начнут действовать с 5:30. Часть улиц откроют для автомобилей уже в 8 утра, но другая часть останется перекрытой до окончания парада. Схема ограничений примерно та же, что и на репетиции – часть Садового кольца, Тверская, Моховая и многие улицы вокруг Красной площади – передает ЦОДД.
2020-06-24T02:06:54+03:00
2020-06-24T02:07:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 24 июня 2020
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