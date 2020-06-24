Министерство энергетики ждет восстановления мирового спроса на газ ближе к осени

Заместитель главы ведомства Павел Сорокин отметил, что объемы экспорта российского сырья привязаны к скорости восстановления экономической активности в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспорт нефти, по мнению чиновника, зависит от соглашения ОПЕК+. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее стало известно, что из-за снижения потребления на основных рынках сбыта, первый квартал этого года стал для «Газпрома» одним из самых провальных за последние годы.