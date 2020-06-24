Транспортная прокуратура проверит информацию о пострадавших собаках на рейсах «Аэрофлота»

Как следует из сообщения на сайте ведомства, речь идет о двух случаях, произошедших за последнее время. У одной таксы после разгрузки рейса Петропавловский-Камчатский – Москва оказался серьезно травмирован глаз, другая собака, летевшая в грузовом отсеке из столицы в Симферополь, поранила морду и пасть. В последнем случае в «Аэрофлоте» сказали, что клетка была зафиксирована по всем правилам, и питомец мог нанести себе увечья сам, пытаясь выбраться наружу.