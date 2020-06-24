Порядка 30 человек задержаны в Москве в ходе рейда по борьбе с организованной преступностью

Силовики получили сообщение о сходке криминальных лидеров из кавказских республик в кафе на Альтуфьевском шоссе, — передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После этого на место выехали сотрудники полиции и ФСБ. По некоторым данным, произошла перестрелка. Один человек ранен.