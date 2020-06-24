Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Такое решение, как сообщает агентство ЦТАК, было принято на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. В чем заключался план, не уточняется.

. КНДР взорвала пункт межкорейской связи неподалеку от границы и пригрозила перебросить войска к демилитаризованной зоне. Эти действия Пхеньян объяснил тем, что Сеул не прекратил распространять агитационные листовки на Севере.