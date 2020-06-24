Такое решение, как сообщает агентство ЦТАК, было принято на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. В чем заключался план, не уточняется.
. КНДР взорвала пункт межкорейской связи неподалеку от границы и пригрозила перебросить войска к демилитаризованной зоне. Эти действия Пхеньян объяснил тем, что Сеул не прекратил распространять агитационные листовки на Севере.
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Такое решение, как сообщает агентство ЦТАК, было принято на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. В чем заключался план, не уточняется.