«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерство в проектах «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет»

Как сообщает IT-компания, она выкупит доли банка на общую сумму более 40 миллиардов рублей. Сделку планируется закрыть в третьем квартале этого года.

Кроме того, «Яндекс» планирует привлечь 800 миллионов долларов для «финансирования дальнейшего роста» за счет выпуска новых акций. Большая часть ценных бумаг будет продана трем частным инвесторам: «ВТБ Капиталу» и компаниям Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz.