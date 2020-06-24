Создатель проекта «Омбудсмен полиции» пожаловался на условия содержания в СИЗО

С тех пор, как Владимира Воронцова задержали, он находится в одиночных камерах, и около двух недель не может выйти на прогулку. Кроме того, как рассказала агентству «Интерфакс» член столичной ОНК Марина Литвинович, обвиняемого по делу о вымогательстве ни разу не посещал следователь.

Воронцов был арестован 8 мая после того, как якобы потребовал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий. Сам обвиняемый считает, что уголовное преследование связано с его общественной деятельностью.