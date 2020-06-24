Датчанину Деннису Кристенсену, последователю «Свидетелей Иеговы» заменили оставшийся срок на штраф

Он был приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме из-за того, что руководил орловской общиной верующих. Кристенсену оставалось отсидеть еще почти два года, однако вместо этого, по решению суда, он должен будет выплатить штраф в 400 тысяч рублей. Об этом пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката.

В 2017 году «Свидетели Иеговы» были признаны в России экстремистской организацией и запрещены. С тех пор в стране фигурантами уголовных дел стали десятки верующих.