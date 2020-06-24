Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле семьям с детьми до 16 лет

Они получат по 10 тысяч рублей. Накануне, во время обращения к россиянам, президент сказал, что деньги будут начисляться автоматически тем, кто оформил первую выплату на портале госуслуг. Как ожидается, мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых в общей сложности проживает почти 30 миллионов детей. Те, кто еще не оформил первую выплату, могут сделать это до начала октября.