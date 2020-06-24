Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле семьям с детьми до 16 лет

Они получат по 10 тысяч рублей. Накануне, во время обращения к россиянам, президент сказал, что деньги будут начисляться автоматически тем, кто оформил первую выплату на портале госуслуг. Как ожидается, мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых в общей сложности проживает почти 30 миллионов детей. Те, кто еще не оформил первую выплату, могут сделать это до начала октября.
2020-06-24T01:08:02+03:00
2020-06-24T01:08:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2665221-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:08, 24 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...