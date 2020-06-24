Россия, Бразилия и США могут оказаться в списке стран, гражданам которых временно запретят въезжать в Европу

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на черновик документа, который сейчас обсуждают власти ЕС. Отмечается, что список составлялся исходя из данных о заболеваемости в странах. Ориентиром являлось среднее число новых случаев заражения на 100 тысяч человек за последние две недели. В Евросоюзе этот показатель в среднем составляет 16, тогда как в России, США и Бразилии, соответственно 80, 107 и 190.
2020-06-24T01:07:36+03:00
2020-06-24T01:07:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 24 июня 2020
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