Россия, Бразилия и США могут оказаться в списке стран, гражданам которых временно запретят въезжать в Европу

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на черновик документа, который сейчас обсуждают власти ЕС. Отмечается, что список составлялся исходя из данных о заболеваемости в странах. Ориентиром являлось среднее число новых случаев заражения на 100 тысяч человек за последние две недели. В Евросоюзе этот показатель в среднем составляет 16, тогда как в России, США и Бразилии, соответственно 80, 107 и 190.