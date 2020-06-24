Регистрация наблюдателей, следящих за тем, как голосуют в Москве по поправкам к конституции, завершается сегодня

В столице в качестве наблюдателей уже зарегистрировались более 20-ти тысяч человек, такую цифру на днях привел глава общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием Илья Массух. Он уточнил, что в дни голосования штаб намерен использовать четыре оперативные бригады для выезда на место предполагаемого нарушения, если такой сигнал поступит. В каждой бригаде с учётом наблюдателей может быть до десяти человек. Массух также заверил, что все участки для голосования в столице оборудуют системами видеонаблюдения в круглосуточном формате. В штабе будет возможность просмотра записей. Голосование по поправкам напомню продлится неделю с 25го июня по 1-е июля. Как считает сопредседатель движения Голос Григорий Мелконьянц, это осложнит работу наблюдателей. Вдобавок, из-за большого количества разных форм голосования — на участке, надомного, придомового – они не смогут проследить за всем процессом, считает Мелконьянц.

Ранее независимые наблюдатели из «Голоса» и ряда других объединений создали Альянс для гражданского контроля общероссийского голосования. Спешку с его проведением объясняют тем, что из-за эпидемии растут протестные настроения, и вскоре власти уже не смогут рассчитывать на одобрение людьми поправок.