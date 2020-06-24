Порядок выплаты зарплаты россиянам в выходные дни 24 июня и 1 июля будет отличаться друг от друга

Это следует из разъяснений Министерства труда.

Оплачивать сегодняшний выходной сотрудникам должны по обычной ставке, как если бы они отработали рабочий день, рассказали «Российской газете» в ведомстве. Это же касается и тех, кто все-таки выйдет на работу: например, сотрудники сферы ЖКХ или медики. В министерстве труда это объясняют спецификой трудового законодательства: нерабочий день не относится к выходным или праздничным дням, несмотря на то, что на сегодня запланирован парад Победы. В то же время 1 июля – день голосования по поправкам в Конституцию – будет оплачиваться по повышенной ставке. Россияне, которые выйдут на работу в этот день, получат суточную зарплату в двойном размере. Об этом ранее сообщал также Роструд.

С конца марта по середину мая во время режима нерабочих дней власти обязывали работодателей сохранять зарплату своих сотрудников в полном объеме. При этом некоторые из них признавались, что из-за ограничений по коронавирусу не могут удержать зарплаты на прежнем уровне.