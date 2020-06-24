В Москве сегодня пройдет парад Победы

Праздничное мероприятие, которое традиционно проходит 9 мая, в этом году было перенесено из-за эпидемии коронавируса.

Торжественные мероприятия на Красной площади сегодня будут приурочены к параду Победы, который прошел ровно 75 лет назад по приказу Иосифа Сталина. По московской брусчатке будут маршировать не только российские военные, но и представители еще 17 стран, включая Китай, Сербию и большинство государств бывшего Советского Союза.

На трибуны же смогут попасть далеко не все. Гостей на параде будет меньше, чем предполагалось изначально, пишет «Русская служба Би-Би-Си». Приглашенным требовалось предоставить справки о том, что они не больны коронавирусом. При этом их все равно будут рассаживать на расстоянии друг от друга. Зрителей власти и вовсе ранее попросили посмотреть парад по телевизору.

Отдельная трибуна предусмотрена для ветеранов, в окружении которых будет сидеть президент Владимир Путин. Что касается зарубежных лидеров, то их в этом году в Москве будет не так много. Как ожидается, присутствовать на параде будут порядка десяти глав государств, большинство из них – из стран СНГ.

Как ожидается, на параде в Москве также могут показать новые образцы оружия.