Ещё 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Общее число жертв достигло трёх тысяч шестисот пятидесяти семи. Об этом сообщает Оперативный штаб.
2020-06-24T00:02:30+03:00
2020-06-24T00:02:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 24 июня 2020
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