В Москве на Алтуфьевском шоссе силовики проводят спецоперацию по задержанию криминальных лидеров

По предварительным данным, один человек в результате стрельбы пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, полиция и ФСБ проводят спецоперацию в одном из кафе города, где была назначена встреча авторитетов. Задержаны порядка 30 человек.