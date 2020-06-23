Королевская почта Великобритании решила выпустить 13 марок в честь 50-летия рок-группы Queen

На восьми из них будут представлены самые популярные обложки альбомов коллектива, — сообщил Гитарист Queen Брайан Мей. На своей странице в Фейсбуке он написал, что группа стала национальным достоянием.



Британская Королевская почта не впервые увековечивает отечественных музыкантов на марках — в 2007 году это произошло с The Beatles, в 2016 с Pink Floyd, марки с Queen поступят в продажу 9 июля.