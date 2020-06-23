Минобороны: Российские и сирийские средства ПВО сбили два ударных беспилотника боевиков в районе базы Хмеймим

Российские и сирийские средства ПВО, как утверждают в Минобороны, сбили два ударных беспилотника боевиков в районе российской базы Хмеймим. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших на базе нет, как и материального ущерба. Агентство РИА новости уточняет, что это произошло накануне.
2020-06-23T22:07:52+03:00
2020-06-23T22:32:19+03:00
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22:07, 23 июня 2020
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