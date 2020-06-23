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22:06, 23 июня 2020

Петербургская избирательная комиссия организует избирательные участки в инфицированных больницах

Петербургская избирательная комиссия организует избирательные участки в инфицированных больницах для голосования по изменению Конституции. Безопасность обещают обеспечить.

Избирательный участки появятся в больнице № 40, обсерваторе в пансионате «Заря», Госпитале для ветеранов войн, Александровской больнице и во временном госпитале в «Ленэкспо». Об этом сообщил председатель Горизбиркома Виктор Миненко.

Примечательно, что ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова утверждала, что ковидных больницах участков не появится. Вообще после заявления главы Горизбиркома остались вопросы: какие номера будут у этих участков? Как обеспечат на них наблюдение? Что за обращения граждан? Можно ли увидеть хоть одно? И еще один вопрос: весной Горизбирком образовал участки во многих больницах города, которые теперь стали заразными. Изменят ли это решение? А будет ли видеонаблюдение за голосованием в Петербурге? В Городской избирательной комиссии «Эху Москвы» в Петербурге сказали, что в конце этого дня опубликуют пресс-релиз с ответами на эти вопросы.

Последним данным Центризбиркома, из Петербурга поступило 52 обращения с жалобами на принуждение к голосованию по месту работы. Председатель ЦИКа Элла Памфилова отметила, что ни Смольный, ни прокуратура на них пока не отреагировали.



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