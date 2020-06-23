Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.

Под письмом подписались несколько депутатов от КПРФ, в том числе и глава фракции в московском парламенте Николай Зубрилин, а также исключенная недавно из партии Елена Шувалова. Как передает телеканал «Дождь» со ссылкой на депутата-справедливоросса Михаила Тимонова, парламентарии упомянули расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. В нем говорилось, что столичные власти создали систему отслеживания того, сколько сотрудников бюджетных организаций зарегистрировались на электронное голосование по поправкам в Конституцию. На принуждение, как утверждалось, жаловались сотрудники нескольких департаментов и компаний «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт». По мнению депутатов Мосгордумы, Собянин должен назначить служебные проверки и найти причастных к подобным действиям. При этом ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова и общественный штаб по наблюдению за выборами утверждали, что не выявили случаев принуждения к регистрации на электронное голосование.



По официальным данным, на электронное голосование по конституционной реформе зарегистрировались свыше 1 млн 200 тысяч жителей Москвы и Нижегородской области.