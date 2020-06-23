Президент Владимир Путин объявил о повышении подоходного налога для россиян с заработком более пяти миллионов рублей в год. О мере глава государства объявил в ходе телеобращения. С 1 января следующего года НФДЛ для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов ежегодно, НДФЛ вырастет с 13 до 15%. По словам Путина, собранные деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

Больше тысячи детей в стране могут выжить благодаря этим деньгам, сказала президент Фонда помощи хосписам Вера Нюта Федермессер. По словам Федермессер, люди должны понимать, что беда может прийти в каждую семью.

По мнению председателя фонда «Дети-Бабочки» Алены Куратовой, этих денег на лечение больных не хватит, — сказал она в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Этой суммы в 60 млрд рублей хватит, может быть, на лечение одного, максимум двух наследственных заболеваний, но что будут делать остальные, никто не знает», — сказала она. Алена Куратова добавил, что, очевидно, позже благотворительным организациям объяснят, как будут распределяться эти средства. «Самый большой, как будут распределяться эти средства, потому что сейчас вопрос — по этому алгоритму ничего непонятно», — отметила она.