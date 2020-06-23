Адвокат Ефремова назвал невозможным прекращение его уголовного дела по примирению сторон

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал невозможным прекращение его уголовного дела по примирению сторон. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам адвоката, нет никакой возможности закрыть дело о смертельном ДТП с участие актера Михаилом Ефремовым по примирению сторон.

«Это невозможно, чтобы прекратили дело с примирением сторон.

Сядет ли Ефремов, это скажет суд. Да, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Я считаю, любой адвокат хочет для своего подзащитного получить оправдательный приговор, или прекратить дело», — отметил Э.Пашаев.

Однако добавил он, в этом деле, где есть погибший и наличие алкогольного опьянения, избежать наказания невозможно. По словам адвоката, сам Ефремов неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать любую помощь семье и детям погибшего.

«Сделать так, чтобы он не сел в тюрьму, крайне маловероятно, нет никаких рычагов, здесь нет возможности с кем-то договариваться. Хочу отметить, сам Михаил хотел остаться сидеть в СИЗО, мне пришлось настаивать на домашнем аресте. Ему казалось, что морально это ему было бы легче, он готов нести наказание. Он понимает (степень вины) и он готов (понести наказание) — это его позиция, он реально готов нести эту ответственность», — отметил Э.Пашаев.

По словам адвоката, суд может начаться уже в июле – начале августа.

На данный момент актер находится под домашним арестом, ему запрещено покидать место жительства.

8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице.