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Эксклюзив Эха 21:50, 23 июня 2020

Адвокат Ефремова назвал невозможным прекращение его уголовного дела по примирению сторон

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал невозможным прекращение его уголовного дела по примирению сторон. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам адвоката, нет никакой возможности закрыть дело о смертельном ДТП с участие актера Михаилом Ефремовым по примирению сторон.
«Это невозможно, чтобы прекратили дело с примирением сторон.

Сядет ли Ефремов, это скажет суд. Да, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Я считаю, любой адвокат хочет для своего подзащитного получить оправдательный приговор, или прекратить дело», — отметил Э.Пашаев.

Однако добавил он, в этом деле, где есть погибший и наличие алкогольного опьянения, избежать наказания невозможно. По словам адвоката, сам Ефремов неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать любую помощь семье и детям погибшего.

«Сделать так, чтобы он не сел в тюрьму, крайне маловероятно, нет никаких рычагов, здесь нет возможности с кем-то договариваться. Хочу отметить, сам Михаил хотел остаться сидеть в СИЗО, мне пришлось настаивать на домашнем аресте. Ему казалось, что морально это ему было бы легче, он готов нести наказание. Он понимает (степень вины) и он готов (понести наказание) — это его позиция, он реально готов нести эту ответственность», — отметил Э.Пашаев.

По словам адвоката, суд может начаться уже в июле – начале августа.

На данный момент актер находится под домашним арестом, ему запрещено покидать место жительства.

8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице.



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