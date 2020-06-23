Адвокат Пашаев: Статус свидетеля по делу о сбыте ему наркотиков у Ефремова меняться не будет

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что статус свидетеля по делу о сбыте ему наркотиков у Ефремова меняться не будет. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«По делу о сбыте ему наркотиков статус свидетеля у него меняться не будет. По делу обвиняемых нет. После окончания дела я более подробно расскажу. А слухи о том, что Ефремов назвал имя человека, который продал ему наркотики, это не соответствует действительности», — сказал адвокат.

Ефремов находится под домашним арестом.

8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице.