Адвокат Ефремова рассказал, куда ехал актер в ночь аварии

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», куда направлялся актер в тот день, когда случилась авария.

«Ему позвонил его близкий друг с Украины (личность очень известная), который не мог приехать в Москву, где в институте Склифосовского в тяжелом состоянии лежала его теща, так как граница закрыта. И друг попросил Ефремова съездить туда, нанять лучших врачей, так как она в тяжелом положении», — рассказал адвокат.

По словам Э.Пашаева, актер в этот день отмечал православный праздник (Троица седмицы – ЭМ), и находился дома в алкогольном состоянии.

«Тогда был праздник, он был дома выпившим. Этому, конечно нет оправданий. Но это не умышленно было. Он пил водку, приблизительно 300 гр. Раньше Михаил пил только по праздникам и во время мероприятий, он не пил каждый день. Если бы он был хроническим алкоголиком, то он не смог бы работать. А его внешний вид обманчив. Диагноз алкоголизм у Ефремова не подтвержден, и это не соответствует действительности», — отметил адвокат.

8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице.