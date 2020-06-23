Совет Федеральной палаты адвокатов осудил поведение юристов, участвующих в деле Михаила Ефремова

Среди прочего, адвокатов обвинили в саморекламе.

С обвинениями в неподобающем поведении адвокатская палата выступила в адрес представителей обеих сторон по делу Михаила Ефремова. Потерпевших представляет московский адвокат Александр Добровинский, а самого актера защищает Эльман Пашаев из Северной Осетии. По утверждению Федеральной палаты, они оба активно выступают в СМИ, при этом разглашая адвокатскую тайну, а также пользуются громким делом для саморекламы. Свою долю критики получили и некоторые адвокаты, не участвующие в деле – палата отмечает, что некоторые из них дают свои комментарии и рекомендации по делу, хотя подобное противоречит принципам профессии. В сообщении ФПА, которое цитирует агентство «Интерфакс», также отмечается, что такое поведение может создать у публики неверное представление о сути адвокатской работы и ее традициях.

Ранее представители обеих сторон отметились спорными заявлениями по делу Ефремова. Так, Добровинский утверждал, что ранее отказался защищать актера, хотя эти сведения составляют адвокатскую тайну. В свою очередь, Пашаев заявил о желании семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова «заработать» на скандале.



Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. За рулем своей машины актер вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Пострадавший в ДТП курьер Сергей Захаров позднее умер в больнице.