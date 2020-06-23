Суд арестовал на 30 суток участника вчерашней прогулки к могиле Неизвестного солдата Михаила Шендакова

Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток участника вчерашней прогулки к могиле Неизвестного солдата Михаила Шендакова. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на его адвоката. Шендакова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Жителя Москвы задержали на Петровке, когда он шел к могиле Неизвестного солдата вместе с другими участниками акции.

По данным сайта ОВД-Инфо вчера в центре столицы задержали не менее 65 человек. Люди направлялись в сторону Кремля, заявляя, что выступают против фашизма и поправок в Конституцию.