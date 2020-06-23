У Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, прежде не было ни одного серьезного нарушения правил

У актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, прежде не было ни одного серьезного нарушения правил. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев. Он подчеркнул, что у Ефремова никогда не было штрафов за пьяное вождение и какие-либо другие нарушения правил. Единственное, что ему выписывали, это штраф за парковку, потому что он не умеет ее оплачивать, — сказал Пашаев.

Михаил Ефремов сейчас под домашним арестом. Авария, в которой погиб человек, произошла 8 июня, когда в крови артиста нашли наркотики и алкоголь.