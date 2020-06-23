Прокуратура проверит сообщения о двух собаках, пострадавших во время перелетов на рейсах аэрофлота

Об этом агентству ТАСС сообщила представитель ведомства Екатерина Короткова.

Накануне пассажирка Кристина Ильичева рассказал в Инстаграме, что ее собака получила травмы после полета в грузовом отсеке на рейсе в Симферополь. Она написала, что по прибытии в аэропорт вся клетка была в крови, песке и грязи. У собаки повреждена морда, — особенно пасть, животное в состоянии стресса.

Представитель Аэрофлота Михаил Демин сказал газете ведомости, что авиакомпания отследила все перемещение клетки с собакой и выяснила, что она была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно. Он предположил, что животное могло получить травмы при попытке выбраться из клетки во время полета.

О втором случае на рейсе Аэрофлота Петропавловск-Камчатский — Москва написал сайт «Город 32». Хозяйка получила таксу с травмой глаза. Ветеринары говорят, что скорее всего животное летело вниз головой и ударилось о клетку.