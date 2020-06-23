Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены обязательных справок на COVID-19 в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены обязательных справок на COVID-19 для отдыхающих в санаториях. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарины Даудовой. Она полагает, что требование будет отменено до конца недели.
2020-06-23T20:04:43+03:00
2020-06-23T20:04:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2665121-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 23 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...