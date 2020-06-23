Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены обязательных справок на COVID-19 в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены обязательных справок на COVID-19 для отдыхающих в санаториях. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарины Даудовой. Она полагает, что требование будет отменено до конца недели.