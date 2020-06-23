По словам адвоката Ефремова, у актера ранее не было ни одного серьезного нарушения ПДД

По словам адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, у актера ранее не было ни одного серьезного нарушения ПДД. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Ранее у него ничего подобного не было. Он никогда не привлекался даже к административной ответственности. Есть только штраф за парковку, потому что он не умеет ею пользоваться. Он даже скоростной режим никогда не нарушал», — рассказал адвокат.

По словам адвоката, Михаил Ефремов «еще не отошел от шока» после этой трагедии в связи с ДТП.

«Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на 6 кг похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», — рассказал он.

Так же Э.Пашаев опроверг все слухи, которые распространялись в СМИ, о попытке суицида актера. «Это не соответствует действительности, это чья-то просто фантазия», — отметил он.

В данный момент, по словам адвоката, актер находится под домашним арестом, ему разрешено видеться только с близкими родственниками, которые его навещают и морально поддерживают.

8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице.