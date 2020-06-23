Москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города

Это связано с прибытием зарубежных гостей на парад Победы, который пройдет завтра. В Центре организации дорожного движения сказали, что в Москве ждут большое количество высокопоставленных делегаций из разных стран мира.

Отметим – завтра утром будет ограничено движение транспорта из-за проведения парада. Кроме того, завтра, с половины шестого утра и до окончания торжеств центральные станции метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Речь идет о станциях «Площадь Революции, «Охотный ряд, «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».