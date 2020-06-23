Росавиация проработала и направила в Кабмин предложения по возобновлению рейсов за рубеж

Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что пока точных дат и решений нет.
2020-06-23T16:35:45+03:00
2020-06-23T16:35:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 23 июня 2020
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